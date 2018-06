Casado i Santamaria volen deixar votar també als que no estan al dia amb les quotes del PP

Última actualització Divendres, 22 de juny de 2018 09:30 h

Redacció | La moció de censura que va fer fora a Mariano Rajoy ha portat cua al PP. Ara la direcció del partit està preocupada perquè un 90% dels 869.535 militants no estan al corrent dels pagaments. I això, és clar és requisit indispensable per tal de poder votar.

A més a més de demostrar que la tresoreria del partit funciona d'allò més bé, es va acordar que si es pagaven 20 euros abans del dilluns podrien votar.

Però això sembla que no es sufient per dos dels candidats: Pablo Casado i Soraya Sáenz de Santamaría. Ells volen que aquesta prohibició s'aixequi per al que puguin votar tots els afiliats que ho desitgin encara que no hagin pagat els 20 euros, segons recull El Español.

A banda d'aquest fet, saber que més de 700.000 afiliats no pagen la seva quota anual ha provocat certa indignació a les bases del PP. I encara més, la petició de Santamaría i Casado de permetre votar al futur president del partit.

