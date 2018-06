La prova que demostra que Tabarnia és xenòfoba

22 de juny de 2018, 12.55 h

#4 I perquè Vós, el vostre reietó i tota la trepa de quinquis corromputs i podrits de Ñ, com els del PiPí, Ciudad-Anos i els Suciolistos Obreros, no cardeu el camp d'una punyetera vegada? Només pregunto. Si estem tan malament segons Vós, com és que encara us quedeu? No ho entenc.