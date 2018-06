Després de 8 anys, Europa dóna per acabat el rescat de Grècia

Última actualització Divendres, 22 de juny de 2018 11:30 h

El país sortirà formalment del programa d'assistència financera el pròxim 20 d'agost

Redacció | Els ministres d'Economia i Finances de la zona euro han acordat de matinada posar punt final al rescat de Grècia després de vuit anys.

Brussel·les, Espanya, Eurogrup, Europa, Grècia, UE

Amb el desbloqueig del pagament de 15.000 milions d'euros es tanca la revisió de l'últim tram del rescat. A més, els ministres de l'euro han aprovat un paquet de mesures per alleujar el deute públic, com ara fixar una moratòria de deu anys per al venciment i el retorn dels préstecs, així com el pagament dels seus interessos.



Segons el mateix comunicat, per la seva banda Grècia s'ha compromès a mantenir un superàvit primari del 3,5% del PIB fins al 2022 i, posteriorment, continuar garantint que els seus compromisos fiscals s'ajustin al marc fiscal de la UE. Formalment, Grècia sortirà del programa de rescat el pròxim 20 d'agost.



La UE felicita Grècia



"L'Eurogrup encomia a les autoritats gregues per completar totes les accions prèvies consensuades de la revisió final del programa. Felicitem a les autoritats gregues i als grecs per a la conclusió amb èxit", resen els ministres en un comunicat. En el text el grup també reconeix "els importants esforços realitzats pels ciutadans grecs en els últims anys" i posa de manifest que Atenes està deixant el programa d'assistència financera amb un desenvolupament "més fort de l'economia sobre les reformes fiscals i estructurals implementades".



En aquest sentit, insten a continuar les reformes, "que constitueixen la base d'un camí de creixement sostenible amb una major ocupació i creació d'ocupació".

Poc després que els ministres assolissin l'acord en una reunió de l'Eurogrup a Luxemburg, el comissari europeu d'Afers Econòmics i Financers, Pierre Moscovici, ha assegurat que "Vuit anys de crisi han arribat al seu final per a Grècia i, de forma simbòlica, per l'euro en el seu conjunt". "Un nou capítol comença aquesta nit", ha piulat de matinada Moscovici.

