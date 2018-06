Borràs creu que el govern haurà de desobeir en algun moment de la legislatura

"El català és una molèstia. Ho ha estat i ho serà. Només ho deixarà de ser quan canviï l'actitud i es vegi com una riquesa", ha sentenciat Borràs.

Pel que fa a la relació entre el català i el castellà, Borràs, ha lamentat que "ara mateix, si hi ha una llengua minoritzada, aquesta és la llengua catalana", tot assenyalant que "la seva minorització no s'ha produït d'una manera natural".

D'altra banda, creu que estem en una tragèdia grega, ja que l'element primordial que té és el de contraposar legalitat amb legitimitat. "Una cosa pot ser legal però no ser justa i la tragèdia grega ens dona múltiples exemples d'algú que exerceix la legalitat sense ser just", ha reblat.

Tanmateix, la consellera de cultura, ha carregat contra l'ús de la legalitat que ha fet l'Estat espanyol. Creu que ha portat a situacions profundament injustes com les dels presos i els exiliats.

