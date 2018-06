L'ANC prepara una diada històrica que clami per fer efectiva la República

Última actualització Divendres, 22 de juny de 2018 12:30 h

La manifestació es farà a l'Avinguda Diagonal i la samarreta oficial serà de color corall

Redacció | La manifestació de la diada de l'Onze de Setembre convocada per l'ANC i amb el suport d'Òmnium Cultural es farà a l'Avinguda Diagonal de Barcelona i reclamarà que es faci efectiva la República.

Segons publica Vilaweb, l'entitat sobiranista ha decidit finalment de convocar una gran manifestació que ompli tota l'avinguda barcelonina amb el propòsit de reclamar que es prenguin les mesures per fer efectiva la República.

L'ANC vol pressionar perquè no hi hagi renúncies en relació amb el mandat popular de l'1-O i de les eleccions del 21 de desembre i que es facin els passos necessaris per a avançar cap a la República.

Segons el diari citat, la samarreta oficial de la Diada serà de color corall, el color que tenien les brides de les urnes del referèndum.

L'entitat anunciarà la campanya de l'11 de setmbre en les pròximes setmanes, dos mesos gairebé més tard que en els últims anys. Normalment es feia a l'abril. Fonts de l'ANC han explicat a Vilaweb que encara no han fet oficial l'acte perquè el secretariat sortint no va deixar cap proposta tancada, tal com s'havia fet aquests últims anys. L'anterior secretariat, però, ha mostrat la seva disconformitat amb aquesta declaració.

