Collboni se'n fot dels pagesos independentistes i Serret li para els peus

QUATRE BARRES II*II Republica Catalana II*II II*II Republica Catalana II*II

22 de juny de 2018, 16.40 h

#3







ÑAZI DE ÑAZIVARNIA, no vals ni per maricona, ets masa ordinaria, sembles un a

peixatera pudenta, venent "chochos" i bramant tot el dia al mercat.

No presumeixis de novio morito, justet si enganxes la Carmen de Mairena i vas

que t'estrrelles

Coneixes al Felipe, be vaixa i palet ?

Ja t'agradaria tocarli la flauta, oi, escalfabraguetes ?