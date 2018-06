Torra diu ara que sí que assistirà a la inauguració dels Jocs del Mediterrani

Última actualització Divendres, 22 de juny de 2018 12:45 h

El president retreu a Felip VI no haver demanat perdó pel "greu" missatge que va pronunciar el 3-O

Redacció | El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest divendres que, finalment, sí que assistirà aquest vespre a la inauguració dels Jocs Mediterranis a Tarragona.

El president ha dit que no hi ha normalitat a Catalunya, quaranta anys després de la fi del franquisme: "40 anys després de la fi del franquisme es continua perseguint a la gent a Catalunya per les seves idees".



Malgrat tot això i després de la incertesa viscuda aquests últims dies, Torra ha dit que avui assistirà a Tarragona a l'obertura del Jocs Mediterranis com a president de la Generalitat.



Tot i això, ha comentat que no participarà en cap acte organitzat per Zarzuela. D'aquesta manera, Torra ha anunciat que a partir d'aquest moment, l'executiu català trenca les relacions amb la monarquia.



El president tampoc no ha volgut desaprofitar l'ocasió per retreure al monarca que no hagi demanat perdó pel "greu" missatge que va pronunciar el 3 d'octubre.



"Davant de tot això, el rei d'Espanya no ha demanat perdó des que va aparèixer a la televisió el 3 d'octubre. Felip VI no ha expressat ni una paraula de suport ni a ells ni a les seves famílies", ha esmentat durant la delcaració institucional d'aquest divendres.

