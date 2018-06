Intenten llençar de la moto una noia per portar el casc amb l'estelada al crit de ''¡Viva España, coño!''

Última actualització Divendres, 22 de juny de 2018 14:30 h

“En serio? Em mereixo menjar asfalt per pensar diferent?", ha denunciat

M.B| Escalada de violència unionista contra els símbols republicans. Una jove badalonina ha denunciat, via Twitter, un atac que traspassa tots els límits possibles i podria haver tingut conseqüències molt greus mentre anava amb moto.

Moltes gràcies a tots, estem bé però molt indignats, podríem haver tingut un accident important sense cap necessitat. Va ser a la cruïlla entre paral.lel i Tamarit. Jo no deixaré de portar el casc, no podran amb nosaltres ! #catalunya #Llibertat — Laura Saiso (@LauraSaiso) 21 de juny de 2018

Va ser la nit del 20 de juny a Barcelona, concretament a la cruïlla entre l'Avinguda Paral.lel i el carrer Tamarit. Segons ha denunciat Laura Saiso, algú la va "intentar tirar a terra" al crit de '¡Viva España, coño!' per dur un casc amb l'estelada. “En serio? Em mereixo menjar asfalt per pensar diferent? Franco és més present que mai en alguns", ha escrit.La noia ha rebut molt suport a la xarxa i ha assegurat que "està bé, però molt indignada", ja que podria "haver tingut un accident important sense cap necessitat". Amb tot, ha apuntat que aquesta agressió de l'unionisme no acoquinarà els seus ideals i que no deixarà de portar el casc amb l'estelada. "No podran amb nosaltres", ha sentenciat. Sobre la possibilitat de denunciar l'atac als Mossos d'Esquadra, ha lamentat que l'agressor va marxar massa ràpid i no va tenir temps d'identificar-lo a ell o al seu vehicle.