Nova xifra rècord: El turisme fa callar el nacionalisme espanyol

Els establiments de la costa metropolitana de Barcelona arrenquen la temporada amb l'expectativa d'assolir les xifres "excepcionals" d'ocupació del 2017, mentre que els càmpings preveuen que enguany siguin "sensiblement inferiors".A la ciutat de Barcelona, s'espera que els pisos turístics estiguin "gairebé tots plens" a partir de Sant Joan i fins a finals d'agost, amb ocupacions superiors al 90% durant l'estiu.En el cas de la Catalunya Central, els hotels i les cases rurals esperen que les xifres d'ocupació estiguin entre el 70 i el 95%, tal com va succeir l'any passat.A Lleida els agents turístics preveuen que es puguin assolir els mateixos bons resultats del 2017, quan la xifra de turistes va superar els 600.000 i la de pernoctacions va arribar a gairebé als dos milions.El ritme de reserves a les comarques gironines també fa pensar que l'ocupació serà semblant al de 2017. Pel que fa a la Costa Daurada, les expectatives són bones, però no s'espera que es bati el rècord del 2017.

