Torra es manifestarà contra el rei espanyol a Tarragona

Divendres, 22 de juny de 2018

A la concentració convocada per l'ANC i Òmnium

Redacció| El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest divendres que, finalment, sí que assistirà aquest vespre a la inauguració dels Jocs Mediterranis a Tarragona. Una decisió que molts han criticat -sobretot, després de la incertesa viscuda aquests últims dies per la coincidència a l'acte amb el rei espanyol, Felip VI- i per la qual cosa ell ha volgut remarcar el trencament de les relacions del Govern amb la monarquia.

Per això, segons ha anunciat l'ANC de Tarragona via Twitter, Torra participarà a la concentració "per manifestar el rebuig de la ciutadania tarragonina a la presència del monarca espanyol". La manifestació, que es farà a les 18.30h. , ha estat convocada per ANC i Òmnium.