Urdangarin podria tenir un pla per eludir la presó

Última actualització Divendres, 22 de juny de 2018 20:30 h

El psiquiatre de la presó mostra preocupació per la seva salut

Gerard Sesé @gerardsese | La situació que està vivint el cunyat del rei, Iñaki Urdangarin, no és fàcil ni còmode. Però res més lluny del que viu qualsevol persona condemnada a presó. Ara, el seu estats, és diferent al de la resta de mortals, com ja s'ha comprovat: ha escollir presó i viu sense compartir garjola amb cap pres. Ara resulta, però, que té un problema de salut mental que "podria anar a pitjor".

Segons expliquen alguns mitjans espanyols, Urdangarin ja va entrar a presó depressiu però ara, segons el psiquiatre de la presó on està allotjat (que no engarjolat) ha confirmat que "el seu estat de salut és preocupant". El metge d'Institucions Penitenciàries que ha atès al cunyat del rei ha certificat que el seu estat psicològic no és bo, i pot anar a pitjor.

La notícia, segurament intencionadament filtrada als mitjans, pretén victimitzar el condemnat de cara a l'opinió pública espanyola i, depèn del grau de malaltia, podria arribar a significar una sortida de la presó.

Emprat per la llei

Dues lleis podrien fer que Urdangarin sortís de la presó per malaltia: per una banda, la llei orgànica general penitenciària que al seu article 3.4 estableix que "l'Administració Penitenciària vetllarà per la vida integritat i salut dels interns" i, per l'altra, l'article 92 del Codi Penal regula un supòsit excepcional per accedir a la llibertat condicional en cas de malaltia greu: estableix una excepció al requisit d'haver complert les tres quartes parts i fins i tot les dues terceres de la condemna, als quals segons informe mèdic es tracti de "malalts molt greu, amb patiments incurables".

