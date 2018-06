L’estat espanyol denuncia l’Ajuntament de Sitges per una consulta a la ciutadania que ni tan sols es va arribar a celebrar

Última actualització Divendres, 22 de juny de 2018 18:30 h

Nova demostració de rebuig a la democràcia

Redacció| Nova demostració de manca de democràcia a l'Estat espanyol. La delegació del Gobierno a Catalunya ha denunciat l’Ajuntament de Sitges pels preparatius de la consulta sobre la possible segregació del nucli de les Botigues i l’annexió al terme municipal de Castelldefels. Segons han confirmat fonts municipals, l’advocacia de l’estat ha presentat un recurs contenciós administratiu contra el consistori, malgrat la convocatòria prevista pel passat 26 de maig entre els veïns de les Botigues no es va arribar a celebrar.

El govern municipal la va suspendre dos dies abans de la data prevista perquè els advocats de l’estat van advertir l’Ajuntament que no disposava de l’autorització corresponent de Consell de Ministres per fer una consulta no referendària com la que s’havia anunciat.

L’Ajuntament de Sitges convocava els 1.858 majors de 16 anys que viuen la zona de les Botigues a respondre la pregunta “Esteu d’acord que el nucli de les Botigues se segregui del municipi de Sitges i es proposi la seva annexió al municipi de Castelldefels?”. Amb la consulta, el govern municipal insistia que volia copsar l’opinió majoritària dels veïns d’aquest nucli de Sitges, situat a l’altre extrem del Massís del Garraf, a tocar de Castelldefels. De fet, els residents a les Botigues actualment utilitzen el CAP i les escoles de Castelldefels, degut a la seva proximitat.



L’endemà del veto a la consulta per part de la delegació del govern, l’alcalde de Sitges, Miquel Forns, va recordar que el resultat no hauria estat vinculant i va assegurar que un hipotètic ‘sí’ majoritari a favor de la segregació hauria requerit del posterior aval dels plens municipals de Sitges i Castelldefels, així com també de la Generalitat. Forns va dir que l’Ajuntament seguiria treballant per celebrar el sondeig “amb les màximes garanties”.