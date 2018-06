[Imatges] Aquesta és la multitud que ha aconseguit reunir VOX a Tarragona per donar suport a Felipe VI

A Tarragona, per rebre al rei, els de Vox han triat, tot i la calor que fa, el millor lloc, Cara al Sol. pic.twitter.com/31Su6MY2T4

El resultat ha estat irriosri, grotesc i lamentable. No arribaven a 20 persones les que s'han trobat per a l'ocasió i que han demostrat el nul poder de convocatòria de VOX.

