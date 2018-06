El PP vol censurar obres d'una exposició pel Dia Internacional contra la LGTBIfòbia

No hi ha cap vot

El popular ha llençat un comunicat al·legant que "hi ha moltes formes d'expressar l'art i moltes maneres de transmetre el rebuig a la LGTBIfòbia. No obstant això, considerem que atacar als sentiments religiosos no és una d'elles". Ha dit, a més, que aquestes imatges amb motius religiosos que s'exposen a la sala d'exposicions de les Juntes Generals de Bizkaia a Bilbao pel Dia Internacional contra la LGTBIfòbia "sobrepassen la línia del respecte".

En aquest sentit, ha defensat que les Juntes Generals no poden permetre "aquest tipus d'imatges" i que, per contra, "haurien de condemnar aquests actes que provoquen un gran rebuig social". El Partit Popular s'ha justificat dient que no permetrà que les Juntes Generals "s'ofereixin a acollir obres artístiques que ofenen qualsevol credo", contradient-se amb el "total respecte a qualsevol tipus d'expressió artística" que diuen tenir.