El vídeo de Torra que enervarà a Felipe VI

"No farem com si la situació greu que vivim a Catalunya no existís"

Gerard Sesé @gerardsese | Dit i fet. El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha anunciat que es donaria de baixa com a vicepresident d'honor de la fundació Princesa de Girona i ha tardat ben poc a acomplir-ho. De fet, per a demostrar-ho, s'ha gravat tot firmant el document que acredita la baixa en un vídeo que ja s'ha fet viral a les xarxes i que, de ben segur, enervarà el monarca Felipe VI.

Fets, no només paraules. El president de la Generalitat, Quim Torra ha pres la decisió de renunciar al càrrec de vicepresident d'honor de la Fundació Princesa de Girona (FPdG). Tot just fa una hora, el president ha penjat un vídeo a les xarxes socials on ha volgut donar fe que la renúncia ja s'ha fet efectiva. Se'l veu al despatx firmant un document que, com ell mateix explica a la piulada, és la baixa del càrrec honorífic que ostentava com a president.

A més, Torra també ha anunciat que a partir d'ara no anirà a cap acte organitzat per la monarquia espanyola, ni es convidarà al rei als que prepari la Generalitat, una decisió que el govern municipal va prendre després de les càrregues policials de l'1-O.

A la publicació, hi ha afegit que "no farem com si la situació greu que vivim a Catalunya no existís". Un vídeo que s'ha fet viral queli haurà caigut com una puntada de peu al fetge a la monarquia espanyola.



