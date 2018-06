La ultradreta treu el cap en la cursa per liderar el PP perquè segueixi defensant ''la unitat d'Espanya''

Via mail, els han demanat a quin candidat a succeir Mariano Rajoy han de donar suport o si, per contra, consideren que han de restar al marge del procés. En el text del correu, assegura el diari esmentat que des d'HazteOir es mostren molt preocupats pel fet que del nou lideratge del partit "depèn que el PP sigui en el futur un partit més o menys progre, o per contra, que recuperi la seva identitat i torni a ser el partit fidel als seus valors fundacionals". "Després del congrés del PP tindrem a Espanya una centredreta progre o una centredreta defensora de la família, la vida, la llibertat educativa, la llibertat religiosa i la unitat d'Espanya", diuen.Els ultradretans han fet aquesta consulta perquè -diuen- "el PP és el partit majoritari a Espanya en aquests moments i el seu futur ens pot afectar a tots" i pel fet que volen evitar que es converteixi en una formació "dòcil a lleis com la de l'avortament", "tova amb els nacionalismes" i "propera al laïcisme de l'esquerra i als botxins". També lluitaran perquè sigui "defensora del matrimoni natural" o perquè "defensi sense complexos als quals no pensem com pensa l'esquerra". Aquest dissabte, s'acaba el termini per votar, que va començar ahir.