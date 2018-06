Aragonès vaticina que “hi haurà més 1-O” i avisa l’Estat que si no aborda “el que va significar s’estarà equivocant”

Última actualització Divendres, 22 de juny de 2018 20:00 h

L’adjunt a la presidència d’ERC i vicepresident del Govern diu que “el Rei, la Constitució i les institucions espanyoles” estan “qüestionats a Catalunya”

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



ACN Barcelona .- L’adjunt a la presidència d’ERC i vicepresident del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès, ha obert el Consell Nacional del seu partit amb un discurs on ha vaticinat que Catalunya viurà properament més moments i tindrà més oportunitats com la que diu que va suposar l’1-O. “Hi haurà més ‘u d’octubres’ al nostre país. I des de la base del partit, des de la mobilització ciutadana i les institucions, s’ha de fer que el proper u d’octubre acabem guanyant la república”. Davant això que assegura que acabarà arribant, creu que és el moment “de dialogar i negociar amb l’Estat”. Però tot i això, ha avisat que s’ha de fer “abordant la Catalunya autodeterminada, abordant el que va significar l’1-O”. “I si algú vol fer-ho sense abordar això, s’estarà equivocant molt. Estem determinats a no equivocar-nos i ho posarem a sobre de totes les taules de negociació”, ha sentenciat al discurs davant els consellers nacionals d’ERC.

En aquest sentit, Aragonès ha insistit que ERC “sempre serà partidària de parlar amb tothom, fins i tot amb els adversaris més forts”. “Ens hem de seure amb qui faci falta. És hora del diàleg i la negociació amb l’Estat, sense condicions però sense renuncies. No renunciarem a res, a cap tema sobre la taula, i reconeixem que l’altra part tampoc ha de renunciar a res”, ha repetit.

Amb tot, ha volgut avisar “clarament” l’Estat que les converses han de servir per avançar en la resolució del conflicte des del “reconeixement” d’alguns principis que per a ERC són clau. “El diàleg ha de tenir com a objecte central el reconeixement i l’exercici del dret a l’autodeterminació, i si no reconeixen l’1-O han de posar els instruments perquè sigui reconegut. Si no és així, no haurem abordat la qüestió de fons”, ha etzibat l’adjunt a la presidència d’ERC.

I és que per al republicà, ara mateix el govern espanyol hauria de saber que “l’Estat, les institucions espanyoles, el Rei, i la Constitució estan qüestionats a Catalunya”. “Aquests element han abandonat la ciutadania de Catalunya”, ha afegit. Per això, Aragonès creu que des de les cúpules estatals haurien de seure a negociar partint del compromís de complir “amb els drets bàsics”. “A curt termini, l’objectiu ha de ser que es pugui fer política sense por a la repressió, i per tant que els exiliats i presos tornin a casa seva. I això no és quelcom per negociar, és un dret. I instem a l’Estat a respectar aquest dret”, ha sentenciat el republicà.

Al seu discurs, l’adjunt a la presidència d’ERC també ha volgut posar en valor “les primeres accions” dels consellers republicans dins el Govern del que ell és vicepresident. “Deixaran l’empremta per a una república per a tots”, ha conclòs, lloant la feina i els valors dels consellers.

Notícies relacionades