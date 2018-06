El darrer gest del PP amb els Franco el dia de la moció de censura

QUATRE BARRES II*II Republica Catalana II*II II*II Republica Catalana II*II

23 de juny de 2018, 12.25 h





NO SON FRANQUISTES ELS DE LA GESTA-PP-O !!!



APROFITA L'ULTIM DIA PER FER-LA DUQUESA DE FRANCO



PERQUE NO L'APROFITAVA PER TIRAR-SE PER LA FINESTRA ?









#LlibertatPresosPolitics







SEGUIM !!!





REPUBLICA !!!