El Govern denuncia que el públic dels Jocs del Mediterrani estava ''sorprenentment seleccionat'' per protegir Felip VI

23 de juny de 2018, 13.23 h

A bona hora denuncies...Vistes i llegides unes quantes notícies referents al numeret gimnàstic a Tarragona, el M.H.P. Torra, no havia d'haver assistit més que a la contra manifestació i efectuar l'entrega del llibre del 1O, és la festa dels grimpes de l'ajuntament tarragoní, començant per Ballesteros que vol escalar llocs com sigui, per tant llibre via correu certificat i van més que servits els ocupants opressors i repressors de Catalunya!