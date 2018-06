Clatellot de Núria De Gispert a Duran i Lleida per la seva reaparició al costat del Gobierno

De Gispert ha retret a Duran i Lleida que s'hagi deixat veure en la presa de possessió de la nova Delegada del Gobierno a Catalunya, Teresa Cunillera, aquest divendres després d'estar "permanentment absent". A l'acte, també van assistir-hi el secretari segon de la Mesa del Parlament, David Pérez (PSC); els antecessors de Cunillera Enric Millo, Maria de los Llanos de Luna i Joan Rangel i representants dels cossos de seguretat i l'exèrcit a Catalunya.Per aquest motiu, de Gispert ha retret al seu antic company de formació (ella va formar part d'UDC quasi 30 anys, fins que va abandonar el partit per passar-se a Demòcrates de Catalunya) el seu comportament i ha vaticinat que "potser el veurem aviat en un acte de Societat Civil Catalana amb el seu acòlit Espadaler".

