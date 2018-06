Socialistes extremenys prefereixen protegir les vendes de pernil abans que finalitzar una trama de venda de carn putrefacta a les presons

Última actualització Dissabte, 23 de juny de 2018 15:30 h

Eviten decretar l'alerta sanitària

Redacció| Protegir les vendes de pernil com a màxima prioritat. Això és el que sembla defensar la Junta d'Extremadura del socialista Guillermo Fernández Vara en no tenir intenció d'aplicar l'alerta sanitària pel descobriment d'una trama que es lucrava amb la venda de pernils i carns en estat de putrefacció que anaven a parar als menús de presons arreu de l'Estat espanyol. Tampoc està descartat (hi ha oberta una investigació) que aquests productes hagin acabat en supermercats o altres tipus d'establiments, però la conselleria de Sanitat extremenya, dirigida per José María Vergeles, sembla estar més preocupada per les conseqüències que la trama pugui tenir en una de les principals indústries de la regió: la del porc blanc i del porc ibèric.

Guillermo Fernández Vara, en una imatge d'arxiu

Així, els socialistes extremenys s'han mantingut en silenci i no han emès cap tipus de comunicat, tot i que -segons el diari que ha destapat el cas, 'Economía Digital'- tenien constància de la trama des de fa mesos. Durant les investigacions, s'han trobat naus amb carns i embotits menjats pels ratolins, afectats per larves i en estat de putrefacció que una xarxa d'empreses emmagatzemava després de comprar-los caducats dels supermercats per vendre'ls amb etiquetes de caducitat falses.



A banda del jutjat de Fregenal de la Sierra (Badajoz), també investiga aquest possible delicte contra la salut pública el jutjat d'Alzira, ja que la trama empresarial s'ha estès també al País Valencià, on si s'ha actuat decomissant uns 100.000 quilos de carn en mal estat i decretant l'alerta sanitària, que obliga els inspectors a prendre accions prioritàries amb les empreses implicades en la trama. Els socialistes extremenys defensen haver deixat "l'assumpte en mans de la Fiscalia".