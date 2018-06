La xarxa es mofa de Cañas per declarar-se republicà al crit de ''¡Viva el rey de España!"

Es tracta de l'exdiputat de C's al Parlament, Jordi Cañas, que s'ha reivindicat republicà al crit de "¡Viva El Rey De España! ¡Viva Felipe VI!", publicant una fotografia del monarca espanyol.El seu error ha estat deixar-ho plasmat a Twitter, on molts usuaris s'han mofat de les seves paraules.Alguns, però, s'ho han pres més seriosament i els han demanat que "deixin de fer el ridícul, perquè ja no té gràcia". "A rebuznar a otro sitio", ha contestat l'exdiputat.

Hoy como obrero que soy digo. ¡Viva el capitalismo! ¡Viva los empresarios! ¡Y viva las horas extra que no me pagan!

Habrá alguien de Ciudadanos que no tenga la p.... hecha un lío?? Ya no es que se contradigan o enmienden su discurso de una semana para otra o un día para otro... Ahora ya han pasado el nivel y se contradicen en el mismo día y en la misma frase!!

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal