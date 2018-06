Pablo Hasel creu que no hi ha res a celebrar per ''l'almoina'' de Serrat als presos polítics

Última actualització Dissabte, 23 de juny de 2018 20:00 h

Li retreu a Gabriel Rufián que el cantautor "nega el dret a l'autodeterminació" i que "silencia que ens empresonin per fer cançons"

Redacció| El cantautor català Joan Manuel Serrat ha visitat aquest dissabte a la tarda Oriol Junqueras i Raül Romeva a la presó d'Estremera. La trobada s'ha fet a dos quarts de cinc de la tarda i ha durat uns 40 minuts.



Serrat ha visitat els dos presos polítics a petició de Romeva, que té una llista de visites menys ajustada que Junqueras. Segons l'ACN, la trobada ha estat molt cordial i el cantautor els ha expressat la seva estupefacció per la seva situació de presó preventiva. Serrat els ha vist animats, en plena forma i amb molta voluntat de diàleg. El cantautor ha sortit de la presó somrient, satisfet de poder-los veure.La seva visita ha estat agraïda públicament -via Twitter- pel diputat d'ERC al Congreso espanyol, Gabriel Rufián. "Que Serrat visiti a Junqueras i Romeva a Estremera no és perquè sigui independentista, és perquè és demòcrata", ha escrit. Però les seves paraules no han agradat gens al raper Pablo Hasel, condemnat per l'Audiència Nacional a 2 anys i un dia de presó per les lletres de les seves cançons, acusat dels delictes d'enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona i les institucions de l'Estat. "Demòcrata un tipus que nega el dret a l'autodeterminació i que, com a artista, silencia que ens empresonin per fer cançons? És molt lamentable veure-us aplaudir l'almoina amb tant d'entusiasme", li ha retret l'artista a Rufián.