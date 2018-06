Les enquestes interessades de La Vanguardia: ERC guanya a Catalunya i el PSC a Espanya

Última actualització Dissabte, 23 de juny de 2018 20:45 h

L’escenari que el Grup Godó planifica des de fa temps, un retorn a l’autonomia i a l’època Zapatero, casualment una enquesta confirma el full de ruta de la tercera via

Redacció (anàlisi) .- Segons l’enquesta feta pública avui, ERC amb 35 escons guanyaria les eleccions catalanes seguida de Ciudadanos (34) i Junys per Catalunya(30). De moment La Vanguardia ha decidit mantenir a la CUP (5) com a partit decisiu per mantenir la majoria independentista, a la propera enquesta us assegurem que dirà que els independentistes no sumen i si un tripartit d’esquerres.

Uns resultats que el Grup Godó defensa per abocar a una Catalunya que retorni a l’autonomia i a negociar amb el PSOE del nou Zapatero.Que la CUP ja no salva els independentistes i que l’única possibilitat de govern, és un nou tripartit, és l’abraçada del Grup Godó per intentar destruir ERC. Però el Grup Godó ha perdut tota la seva credibilitat, els seus intents desesperats per evitar una clara victòria independentista els deixa al descobert dia a dia.