El president Torra esclafa els plans dels Grups Godó i Zeta per la rendició independentista

Els dos grans grups de comunicació que reben més diners del govern català (46M€ en publicitat en els sis darrers anys) busquen la rendició dels partits independentistes i de la República Catalana

ANÀLISI @joanpuig .- Ho hem vist aquests darrers mesos. Des de l’octubre republicà, tots els mitjans dels Grups Godó i Zeta (La Vanguardia, El Periódico, 8TV i -en menys mesura, però de manera molt subtil- RAC1) estan intentant teixir un relat que forci als líders polítics catalans a una rendició en forma de negociació.

Notícies relacionades

