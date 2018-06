Portades: La caverna, preocupada pel futur del PP

Última actualització Diumenge, 24 de juny de 2018 10:00 h

Les principals portades de la premsa d'aquest diumenge

Redacció| La caverna mediàtica està preocupada pel futur del PP en plena cursa per decidir un nou lideratge del partit. Per això li dedica les seves portades.

L'ABC, per exemple, publica en la primera pàgina d'aquest diumenge una entrevista a Maria Dolores de Cospedal i Pablo Casado, dos dels aspirants a succeir Mariano Rajoy com a líder de la formació. La Razón fa el mateix amb Casado, a qui dedica la meitat de la portada, i El Mundo ofereix una entrevista amb Jose Maria Aznar sobre el tema. Al seu torn, El País també té en portada una entrevista, però amb el president del Gobierno, Pedro Sánchez.La Vanguardia i El Periódico s'han centrat més en Catalunya, publicant el primer una enquesta i el segon parlant sobre el pla de Govern contra la pujada dels lloguers.Per acabar, El Punt Avui publica en portada una entrevista amb el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, i l'ARA opta per un tema sobre el dret a decidir de les dones sobre el seu cos.