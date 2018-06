L'Estat deu a Catalunya 6.000 milions d'euros

Última actualització Diumenge, 24 de juny de 2018 11:00 h

Aragonès diu que "haurien d'estar sobre la taula si vol complir amb el sistema de finançament vigent"

Redacció| El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha xifrat en 6.000 milions d'euros els diners "que haurien d'estar sobre la taula si l'Estat vol complir amb tot el que comporta el sistema de finançament vigent". En una entrevista, el conseller ha advertit que el pagament d'aquesta quantitat "és un mínim", ja que és un deute que prové de compromisos "incomplerts".

De cara a la negociació amb l'Estat, ha assegurat que prioritzaran el "treball de govern a govern" per davant d'organismes multilaterals com el Consell de Política Fiscal i Financera, que de moment "no han servit de gaire". També ha assegurat: "No intercanviarem el compromís polític de l'1 d'octubre i tot el que comporta per una mica més d'IRPF, no estem en aquesta fase". D'altra banda, preguntat per la possible recuperació d'impostos anul·lats pel TC com la taxa de l'audiovisual o l'impost sobre dipòsits bancaris, ha assegurat que l'objectiu és que "el contingut d'aquestes figures tributàries torni a estar sobre la taula" i ha apuntat "diferents vies" per aconseguir-ho.



Els 6.000 milions inclouen tant "competències específiques, com el principi de lleialtat institucional com el que el mateix partit socialista va aprovar amb l'Estatut", ha dit Aragonès. Concretament, es tracta de prop de 800 milions d'euros per efectius dels Mossos d'Esquadra que s'han anat incorporant des del 2010; 750 milions d'euros de la disposició addicional tercera pactada per al 2008, a banda de gairebé 3.000 milions d'euros més vinculats a aquest apartat de l'Estatut. També, 1.460 milions d'euros en concepte d'aportacions per la llei de dependència. Aragonès considera que si "el PSC estigués al Departament d'Economia i volgués fer una política merament de gestió també ho hauria de posar sobre la taula".

"Tu no renoves un contracte amb aquell que ha estat incomplint el contracte vigent", ha dit Aragonès en referència al model de finançament. Després que Pedro Sánchez ja apuntés que la revisió del sistema no podria culminar fins a la propera legislatura, Aragonès ha considerat que el fet que l'any vinent hi hagi eleccions en diverses autonomies "posa dificultats" a la negociació sobre aquest tema. Amb tot, ha advertit que "totes aquestes qüestions no substitueixen el dret d'autodeterminació" a Catalunya. "Aquest govern no ha nascut per negociar el model de finançament. Això és màquina del temps i tornar 15 anys enrere", ha reblat.

Aragonès ha dit que "no necessàriament cal anar al Consell de Política Fiscal i Financera per aconseguir" els objectius de la Generalitat, com per exemple que es produeixin canvis en el sostre de dèficit o en la regla de la despesa. En aquest sentit, ha recordat que l'actual ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, havia defensat que calia revisar el sostre de despesa i el ritme de reducció dels dèficits quan era consellera de la Junta d'Andalusia.

Preveu complir el dèficit del 0,4% aquest 2018

En relació al dèficit, ha confiat que enguany Catalunya complirà l'objectiu del 0,4% aquest 2018, malgrat que fins al març el dèficit ja era del 0,34%. Aragonès ha argumentat que els primers mesos de l'any no són significatius del conjunt de l'exercici.

Opcions per recuperar la taxa de l'audiovisual i l'impost de dipòsits bancaris

En matèria tributària, Aragonès ha assegurat que l'objectiu del Govern és que "el contingut" de figures tributàries anul·lades pel Tribunal Constitucional "torni a estar sobre la taula". En el cas de la taxa de l'audiovisual ha plantejat com a opcions arribar a un acord amb el govern de l'Estat o modificar alguns aspectes del tribut. Pel que fa a l'impost de dipòsits bancaris -que es va anul·lar perquè ja hi ha una altra figura impositiva similar a tot l'Estat- ha apuntat com una de les possibilitats que l'executiu espanyol cedeixi aquest tribut a la Generalitat o que se'n modifiquin els tipus. Una altra opció seria tornar aprovar l'impost. "Hi ha diferents vies per recuperar el contingut del que va aprovar el Parlament de Catalunya", ha insistit.

Els pressupostos del 2019 tindran més despesa que els del 2017

Aragonès, que ja ha descartat fer pressupostos per aquest 2018, ha garantit que els comptes del 2019 tindran una despesa superior a la del 2017. El vicepresident ha dit que des del punt de vista tècnic tot està en marxa per aprovar els pressupostos abans d'acabar l'any i ha dit que, si els terminis s'acabessin endarrerint, seria per negociacions polítiques. En aquest sentit, ha assegurat que començaran a negociar amb la CUP però no es tanquen a un hipotètic suport de Catalunya en Comú - Podem "i si cal amb el PSC".