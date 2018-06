Una eurodiputada socialista reclama a Sánchez l'alliberament ''immediat'' dels ''presos polítics''

Última actualització Diumenge, 24 de juny de 2018 12:00 h

Ana Gomes diu que els empresonaments són "devastadors" i es basen en unes acusacions "manipulades"

Redacció| L'eurodiputada socialista Ana Gomes, de Portugal, reclama que la trobada entre el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el president de la Generalitat Quim Torra el pròxim 9 de juliol es tradueixi en l'alliberament dels "presos polítics". En una entrevista, la portuguesa creu que les paraules de Sánchez assegurant que seria "raonable" l'apropament dels presos a centres penitenciaris catalans haurien "de notar-se".

Amb tot, matisa que espera que les converses amb Torra "donin per més que simplement el trasllat dels presos de Madrid a Catalunya i signifiquin el seu alliberament". Segons ella, és "devastador" per a la imatge d'Espanya tenir "presos polítics" i la sortida de presó ha de ser imminent. "No crec que aquest afer s'hagi de deixar pel final del procés, hauria de ser una conseqüència immediata de les converses entre Pedro Sánchez i Quim Torra", insisteix.



Segons ella, Raül Romeva, Oriol Junqueras o Dolors Bassa són "presos polítics", ja que considera que les acusacions contra ells són polítiques: "No van causar violència, de fet la violència va ser utilitzada contra ells", afirma. És per això que creu que si el context polític "canvia" després de les converses entre Madrid i Barcelona "ha de ser considerat pels tribunals". "Tots, no només Espanya o Catalunya, necessitem que la tensió es rebaixi i crec fermament que a través de negociacions democràtiques això pot aconseguir-se", expressa.

"Sempre he pensat que les acusacions contra ells són manipulades i tenen un fons polític", apunta l'eurodiputada. En aquest sentit, suggereix al nou govern espanyol "buscar una solució democràtica per resoldre les diferències i permetre a Catalunya sentir-se còmode expressant la seva identitat i els seus drets". Una solució que, matisa, pot ser "en el marc constitucional actual o amb possibles canvis en la constitució". "Espero que passi com més aviat millor", afegeix. Amb tot, considera "molt important" i "urgent" la reunió entre els dos presidents i confia que "porti a un diàleg genuí per trobar una solució democràtica per la qüestió catalana". De fet, recorda que si bé el PSOE en el passat "ha aconseguit entendre's bé amb Catalunya en el marc de la constitució, ara probablement caldran nous canvis".

Preguntada per si Pedro Sánchez hauria d'obrir la porta a la celebració d'un referèndum pactat, Gomes no ho descarta però diu que les vies per resoldre el conflicte són "moltes". "He vist gent parlant d'un nou marc constitucional per una Espanya federal, aquesta és una via, n'hi ha altres", diu. Segons ella, que sigui a través d'un referèndum pactat o un altre tipus de pacte "ha de ser acordat entre el govern espanyol i el català". "En qualsevol cas, el resultat ha de ser democràtic", repeteix.

Sense resposta per visitar Romeva

Ana Gomes és una de les eurodiputades que el novembre passat va sol·licitar visitar Raül Romeva, excompany i "amic" al Parlament Europeu, a la presó d'Estremera. Tanmateix encara no ha obtingut el permís d'Institucions Penitenciàries per fer-ho. "És molt trist que això estigui passant", lamenta. "És estrany que les autoritats espanyoles no hagin donat resposta a la nostra petició per visitar els presos, he insistit en particular en poder visitar Romeva", explica.

Recorda que en els darrers mesos ella i altres europarlamentaris de diversos estats membres han "unit forces" i han demanat "col·lectivament" poder dur a terme la visita. De moment, però, no han obtingut resposta. "Si això passés en un país del tercer món estaríem considerant que hi ha problemes de l'estat de dret i dels drets bàsics dels presoners i els ciutadans, com pot passar això a Espanya?", es pregunta. "Espero que amb el nou govern de Pedro Sánchez les coses canviïn de forma dràstica i ràpida", conclou.