Catalunya crema la repressió i l'autoritarisme de l'Estat en la revetlla de Sant Joan

El gran protagonista ha estat el rei espanyol, Felipe VI. Els Comitès de Defensa de la República (CDR) havien fet una crida a cremar fotografies del monarca i penjar-les a la xarxa amb el hashtag #BorbonsCremant, com a mostra de rebuig a la monarquia espanyola, i ha funcionat. Una de les imatges més espectaculars arriba des del CDR de Les Franqueses, on han llençat una imatge de Felip VI en un coet que ha acabat esclatant.

Un Sant Joan que és molt diferent i més trist q mai. Us trobem a faltar avui i cada dia @joseprull @jorditurull @quimforn @junqueras @CarmeForcadell @raulromeva @dolorsbassac @jordisanchezp @jcuixart #LlibertatPresosPolitics pic.twitter.com/cYX9UdMzqu

A Cadaqués, també han llençat a la foguera altres artífexs de la situació política actual a Catalunya: el jutge Pablo Llarena, l'expresident Mariano Rajoy, els dirigents de Ciutadans Albert Rivera i Inés Arrimadas, l'antiga vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, el rei Felipe VI, el popular Xavier Garcia Albiol, i el dictador Francisco Franco. També han cremat un piolín, com es coneix als agents de la policia espanyola que van intentar parar el referèndum a cop de porra.

Foc nou, per a un país que al voltant de la foguera s'aplega i agafa força. Nous reptes, adversaris antics!! No defallim, seguim seguim Seguim. #LlibertatPresosPolítics #FlamaDelCanigó #santjoan #UsVolemACasa @ACDretsCivils pic.twitter.com/QCuI7xkyjo

Una molt bona instantània. En recolzament als nois d' #Altsasu . Per la nit de Sant Joan, des de la nit dels temps cremem simbòlicament allò negatiu. #FOK #AltsasukoakAske pic.twitter.com/GxXdOkRWh9

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal