Una associació feminista recorda la denúncia per violència del nou subdelegat del Gobierno a Lleida

D'altra banda, el grup municipal Crida per Lleida-CUP va registrar una queixa a la Comissió de Salvaguarda dels Drets de la Ciutadania de Lleida. En conseqüència, Crespín té un expedient obert.

Va ser el passat mes de març, durant la inauguració a Lleida de l'exposició 'Presos políticos en la España contemporánea', censurada a la fira Arco de Madrid. Alguns ciutadans s'havien concentrat per manifestar-se per la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats i Crespín va encarar-se a una dóna, que va acabar presentant una denúncia contra ell.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal