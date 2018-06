Sánchez torna a treure's de sobre la situació dels presos polítics

Última actualització Diumenge, 24 de juny de 2018 15:30 h

El president del govern espanyol espera que el Govern "no torni a la unilateralitat" i calcula que es pot tardar "una dècada" a apaivagar el conflicte

Redacció| El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha tornat a treure de sobre la situació dels presos polítics parlant només d'un acostament "un cop acabi la instrucció" del jutge Llarena. "El més raonable és que els presos, i sobretot els que estan en presó provisional, estiguin a prop de les seves famílies i dels seus lletrats. No és una qüestió tàctica", ha dit, amb tot. "Respectem la instrucció del jutge Llarena, però quan Institucions Penitenciàries consideri que no hi ha risc d'entorpir aquesta fase de la instrucció, es prendrà la decisió", ha conclòs.

En una extensa entrevista que aquest diumenge publica el diari 'El País', el president del govern espanyol ha dit que apostarà per una sortida política del conflicte amb Catalunya. "La crisi a Catalunya s'ha de resoldre des de l'àmbit polític, i no des del judicial", ha sentenciat. "Els temps en què el govern de l'Estat agreujava els problemes amb Catalunya s'han acabat. Ara hem d'anar pas a pas, reconstruir la confiança, i la lleialtat trencada durant aquests anys de conflicte entre la Generalitat i el govern d'Espanya", ha continuat Sánchez. "Aquesta és la voluntat que jo li manifestaré al president Torra quan em reuneixi amb ell el proper 9 de juliol", ha avançat el president del govern espanyol. Sánchez advertirà al Govern que "no torni a la unilateralitat" i perquè -segons ells- es pugui començar a apaivagar un conflicte "que no es resoldrà en un any ni en dos, ni tampoc en cinc o sis". "Estem davant d'una crisi que necessitarà de generositat i d'esforç de totes les parts durant la propera dècada", ha reflexionat en veu alta el president espanyol.

"Per tant, necessitem una normalització en primera instància i, en segon lloc, acords", ha puntualitzat Sánchez, que ha posat sobre la taula alguns dels possibles punts de trobada. "Des de l'any 2011 que no es reuneix la comissió bilateral, que pot servir per reduir els conflictes amb recursos al Tribunal Constitucional, o agilitar qüestions com les infraestructures i les inversions. La meva voluntat és normalitzar les relacions institucionals", ha assenyalat el president del govern espanyol, que ha volgut passar de puntetes sobre la nova polèmica entre el Govern i la Casa Reial. De fet, ha defensat la monarquia espanyola dient que "la Casa Reial va encertar quan va plantejar que tot el que té a veure amb la política han de ser el govern central i el president qui hagin de marcar les línies", ha volgut deixar clar Sánchez. "El president Torra sap perfectament que amb qui ha de dialogar per normalitzar aquestes relacions és amb el president del govern. Nosaltres ho farem", ha manifestat el líder del PSOE, que ja ha aprofitat per fer una demanda a la Generalitat. "No s'entendria que, per exemple, quan es convoqui el Consell de Política Fiscal i Financera, no hi estigués la Generalitat", ha avisat Sánchez, que tornant a la comissió bilateral ha deixat la porta oberta a revisar els recursos de l'executiu espanyol al TC contra la pobresa energètica i "altres qüestions socials". "Poden ser perfectament tractades", ha afegit el president espanyol.