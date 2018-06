La televisió valenciana només emet 15 dies fins a rebre una denúncia del PP

Última actualització Diumenge, 24 de juny de 2018 18:30 h

Els populars són especialistes en atiar la catalanofòbia per guanyar vots al País Valencià

Redacció| Només fa 15 dies que els valencians han recuperat el dret a tenir un mitjà de comunicació públic en la seva llengua i el PP ja li ha interposat la primera denúncia. Segons la formació, À Punt hauria emés i no hauria rectificat correctament dues notícies errònies sobre el partit i que "danyen greument la seva imatge".







Ha aprofitat per carregar contra TV3 i la possibilitat que es pugui veure al País Valencià per "estendre un aparell de propaganda de difamació i de segregació de Catalunya". Segons ella, el 155 hauria d'haver significat també la intervenció del mitjà públic "però Mariano Rajoy no ho va fer perquè volia anar acompanyat d'altres partits polítics". Ha sentenciat que lluitarà per defensar el valencià,"que no és català".

Es tracta d'una notícia sobre la demanda de Les Corts perquè l'AP-7 fos gratuïta -el president del Grup Parlamentari Popular, Jorge Bellver, diu que "no és cert" que tots els partits excepte el PP hagin demanat la gratuïta de l'AP-7, com va informar À Punt - i una altra sobre la votació de la llei de reobertura del mitjà de comunicació públic valencià del 2015. El canal va informar que el PP hauria votat en contra a les Corts, Bellver diu que es van abstenir i -com a resultat- els populars han presentat una demanda d'exercici de dret de rectificació.En un altre gest contra tot allò que faci olor de català, la candidata a presidir el PP María Dolores de Cospedal ha defensat avui a Castelló la "unitat d'Espanya" i "l'antic Regne de València" i ha dit que evitarà que "Castelló, València i Alacant" siguin una "extensió dels Països Catalans" com "pretenen els independentistes catalans". Segons informa EFE, Cospedal ha defensat la seva candidatura perquè en el seu "ADN està la defensa de la unitat d'Espanya, de la nació, i de les peculiaritats de cadascun dels territoris que la integren".