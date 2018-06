La policia espanyola insulta i fa plorar una noia anglesa per no parlar castellà i sí català

Segons Nogueras, els fets van ocórrer al departament d'estrangeria d'una comissaria de la Policia Nacional, on la noia havia anat per obtenir el número d'identitat d'estranger (NIE). La jove s'hauria dirigit en anglès als agents i, en contestar aquests que si no parlava en espanyol no l'entenien i no parlar ella castellà, va passar al català. "Vostè és una nacionalista de merda", li haurien etzibat. Diu la diputada que la noia va abandonar la comissaria plorant i sense haver obtingut el document.

-Si no les gustan las leyes españolas, puerta. — Míriam Nogueras (@miriamnoguerasM) 24 de juny de 2018

Nogueras també ha parlat d'altres casos que deixen en evidència la policia espanyola, com el d'una noia polonesa que també volia el NIE per fer unes pràctiques en una empresa a través d'un Erasmus i a la qual un agent li hauria dit que els estudiants estrangers no podien treballar a Espanya després de no reconèixer el seu document d'identitat polonès. Tot i que la jove li va explicar que es tractava d'unes pràctiques de la universitat, el funcionari no va voler fer-li el tràmit i va dir-li: "Si no t'agraden les lleis espanyoles, porta".