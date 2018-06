La imatge de la vergonya: Casado elimina una persona que demana al carrer d'una foto de campanya

Última actualització Dilluns, 25 de juny de 2018 05:00 h

Indignació a la xarxa

Redacció| El primer dia de campanya de Pablo Casado per liderar el PP ha deixat una imatge de la vergonya, encara que ell hagi volgut ocultar-la. L'ex vicesecretari de Comunicació del partit ha iniciat aquest cap de setmana a Galícia els actes per convèncer els populars que ell hauria de succeir Rajoy, acompanyat pel líder del PP Gallec Alberto Núñez Feijóo, i així ho ha volgut difondre via xarxes socials.

Casado elimina la pobreza de forma efectiva: pic.twitter.com/N7rwfMSaDQ — Bernat Castro (@Berlustinho) 24 de juny de 2018

"Agradezco a Feijóo que nos haya acompañado en este primer día de campaña, todo un referente a nivel personal como de partido e imprescindible en el futuro", ha publicat al seu compte de Twitter, juntament amb una fotografia on se'ls veu passejant pel carrer. Una fotografia que no estava completa i que l'equip de Casado ha decidit tallar per eliminar la persona que demanava al carrer mentre ells passaven al seu davant, ignorant-lo.Aquesta decisió ha estat durament criticada a la xarxa, on alguns usuaris han retret als populars que girin l'esquena a la realitat de milers de ciutadans que viuen en la pobresa i que aquesta sigui la millor manera que coneixen per "eliminar la pobresa". En el següent tuit, podeu veure la imatge original i la imatge tallada.