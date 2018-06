Portades: 'La Vanguardia' assegura que el Gobierno prioritza el finançament per un suposat pacte amb Catalunya

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

25 de juny de 2018, 09.25 h







Són tan COVARDS que no volen acceptar i afrontar la realitat i s'inventen unes historietes " a la seva mida"







La qüestió és ben senzilla:







ELS CATALANS ESTEM FINS ELS COL... D'HAVER DE MANTENIR UNA COLLA DE FEIXISTES COM LA GRAN MAJORIA DELS ESPPANYOLS.







NO VOLEM SABER RES AMB EL MÉS QUE FEIXISTA ESTAT EPPANYÓ, QUE ÉS UNA PARÒDIA IMPRESENTABLE D'ESTAT DE DRET, UN SIMULACRE ESPPERPPÈNTIC DE DEMOCRÀCIA.







FOTEU AL CAMP DE LA NOSTRA TERRA, FRANQUISTES ANTIDEMÒCRATES !! !!★... Llegir més