Organismes internacionals desmunten l'argument de la justícia espanyola per condemnar atacs contra la policia

Última actualització Dilluns, 25 de juny de 2018 11:00 h

Asseguren que els atacs a les forces de seguretat no poden ser considerats delictes d'odi

18 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Redacció | Mestres, activistes, polítics i persones anònimes de la societat civil han estat acusades de delictes d'odi contra els agents de la policia. Sobretot a Catalunya arran del procés independentista i després de la brutal repressió de l'1-O. Però també es troben altres casos com els joves d'Altsasu, que s'ha aplicat un agreujant d'odi contra els agents de la Guàrdia Civil per la trifulga de bar. Unes acusacions alarmants que no s'ajusten a la legislació vigent, segons diversos organismes internacionals.

Pla obert de Jordi Pesarrodona davant de Governació el passat 20 de setembre de 2017 amb un nas de pallasso al costat d'un guàrdia civil © ACN Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes delicte dodi, justícia espanyola, organismes internacionals, policia

Segons membres de la Comissió Europea Contra el Racisme i la Intolerància (ERCI), l'Organtizació per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) i l'Institut de Relacions Racials del Regne Unit (IRR) han explicat a Público que el delicte d'odi és una figura creada per a protegir col·lectius discriminats i no a funcionaris públics, com seria el cas de la policia.

Segons el diari citat, Liz Fekete, directora del IRR, es va mostrar molt sorpresa després de conèixer aquests casos a Espanya. L'organisme ha manifestat que està "alarmat" pel fet que a Espanya "s'estigui jutjant a diverses persones per crims d'odi acusats de criticar a la policia a través de l'humor o d'una altra manera, o presumptament, atacar als agents". Un delicte que avisen, "pot ser àmpliament processat i castigat a través de les lleis penals ordinàries" però no com a delicte d'odi.

Tanmateix, Fekete alerta que "la legislació sobre delictes d'odi, les mesures contra discriminació i les lleis internacionals de drets humans estan per a protegir grups vulnerables i mai han de poder convertir-se en un escut pels agents de l'Estat".

En alguns casos, com el dels professors de la Seu d'Urgell, l'Audiència de Lleida va desestimar l'acusació de delicte d'odi perquè, precisament, va rebutjar considerar la Guàrdia Civil un grup "discriminat o amenaçat".

De fet, la interlocutòria judicial va concloure que el delicte d'odi "no pot confondre's amb un delicte d'injúries i ofenses", ja que "requereix que existeixi un grup discriminat o amenaçat com a subjecte passiu i amb una incitació a la lesió de drets dels membres d'aquest grup", tal com recull Público.

Notícies relacionades