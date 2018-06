[Vídeo] Graven una balena d'enormes proporcions a la platja d'Alacant

Última actualització Dilluns, 25 de juny de 2018 16:00 h

L'han vist uns practicants d'una escola de vela

Gerard Sesé @gerardsese | Aquest estiu les platges dels països catalans estan ensenyant la gran diversitat d'animals marins que gaudeix el mar Mediterrani. Si per una banda s'ha anunciat que aquesta temporada serà estiu d'abundants meduses, ara fa uns dies es va veure una tintorera a la platja de Mataró i avui s'ha deixat veure una gran balena a les costes d'Alacant.

Dissabte passat, uns practicants d'una escola de vela d'Alacant van poder veure, a les costes de la mateixa ciutat valenciana, una gran balena d'enormes proporcions i ben a prop de la seva embarcació. Concretament la van poder gravar al Golf d'Alacant i es pot veure perfectament com treu el cap i mig cos abans de tornar-se a enfonsar. El volum de setaci era tal que, fins i tot, tal com se sent a la gravació, demanen no aproximar-se més a l'animal per respecte que imparteix aquest gegant marí.