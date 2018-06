Iglesias apel·la als valors republicans perquè Catalunya i Espanya segueixin juntes

Iglesias apel·la als valors republicans perquè Catalunya i Espanya segueixin junteshttps://t.co/afZfgev3lR pic.twitter.com/LiHrS1ZEGW — directevideos (@directevideos) 25 de juny de 2018

"El futur ha d'apostar pels valors republicans, no per reviure el passat si no per construir un futur de diàleg on crec que els valors republicans representen la modernitat, la fraternitat i la justícia social davant els valors que representen la corrupció del passat", ha dit Iglesias després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, a Barcelona. En aquesta línia, creu que la monarquia ha jugat un paper de desunió entre els ciutadans en el cas català.Tanmateix, ha demanat a Torra, que la discrepància amb el PSOE sobre el dret a l'autodeterminació "en cap cas ha d'impedir el diàleg i l'exploració de vies democràtiques per gestionar el conflicte a Catalunya".D'altra banda, ha assegurat aquest dilluns que li "consta" que el president del govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez "desitja l'apropament dels presos catalans a presons catalanes".En aquest sentit, ha defensat que, tot i ser una decisió d'entrada en mans dels jutges, el trasllat és també en compliment dels principis penitenciaris i la "legislació més bàsica": "Mai pot ser una pena contra els familiars".De fet, Iglesias, que ha assegurat que aquesta és una de les "preocupacions" que li ha expressat Torra durant la trobada a la Generalitat, ha defensat que el trasllat dels nou dirigents independentistes a centres catalans seria una "primera mesura per a la distensió i el diàleg".Iglesias ha definit la trobada, que ha durat una hora i mitja, de "cordial" i ha agraït a Torra una "disposició absoluta i sense condicions" per al diàleg. "Ho traslladaré així al president del govern espanyol", ha assegurat en roda de premsa des de la sala Clavé de la Generalitat.A la reunió, en què s'han afegit també a la reunió la portaveu del Govern, Elsa Artadi, i el president del grup parlamentari de CatECP, Xavier Domènech, Iglesias ha defensat fer del diàleg "el vehicle" per a posar fi a "l'excepcionalitat" i a la judicialització del procés polític. "Podem ser optimistes respecte els escenaris que es presenten".