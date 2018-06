La família de Franco va aprofitar l'amnistia de Montoro per a blanquejar 7,5 milions d'euros

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

25 de juny de 2018, 18.37 h







FRANCO, AMIC PERSONAL DE HITLER I DE MUSSOLINI, . . .





OBJECTE DE BURLES DE PART DELS SEUS PROPIS CORRELIGIONARIS FEIXISTES, PER LA SEVA VEU AFLAUTADA I LA SEVA DUBTOSA VIRILITAT . . . "el general pitiminí" li dèien alguns militars (testimonio de 1ª mà)





. . . VA SER TAN CABRONÀS COM ELS NAZIS A L'HORA DE PERMETRE I DONAR IMPUNITAT ALS ASSASSINATS QUE EN NOM SEU ES VAREN PERPETRAR EN TOT L'ESTAT.





PER CULPA D'ELL VAREN MORIR CAP A UN MILIÓ DE PERSONES, A LA GUERRA , A LES PRESOS, A... Llegir més