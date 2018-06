[Vídeo] Jordi Borràs explica que es va autocensurar en escriure la dedicatòria al Rei

Última actualització Dilluns, 25 de juny de 2018 17:45 h

"Hagués acabat davant un jutge"

Gerard Sesé @gerardsese | A la prèvia de la inauguració dels XVIII Jocs Mediterranis al Nou Estadi de Tarragona, el president de la Generalitat, Quim Torra, va lliurar en mà al rei els informes del Síndic de Greuges i el llibre de fotografies de Jordi Borràs, "Dies que duraran anys". Avui a TV3, el fotoperiodista ha explicat que es va haver d'autocensurar perquè si no hagués acabat davant d'un jutge.

Jordi Borràs ha explicat avui que la dedicatòria que va escriure i que anava dirigida a Felipe VI, rei d'Espanya, va ser complicada perquè si hagués escrit les tres o quatre primeres idees que sem van ocórrer hauria acabat davant dels tribunals". Responent a la pregunta de "per on anaven" aquestes dedicatòries que mai va arribar a escriure, Borràs ha contestat: "bé, tothom s'ho pot imaginar, hi ha moltes cançons populars catalanes que ho il·lustren molt bé".