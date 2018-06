La resposta no ha tardat per part del sector agrícola català. En Pere Garriga, un pagès molt actiu a les xarxes ha volgut contestar a l'urbanita nacionalista espanyol amb un vídeo espectacular on es veu una recol·lectora fent un llaç gegant pels presos polítics en un camp de Llerona.

El llaç es va fer en un camp d'ordi mitja hectàrea de superfície, propietat de Pere Garriga. El pagès lleroní va avisar Jaume Subirana per gravar l'acció de la recol·lectora amb un dron i muntar el vídeo. La figura del llaç es va fer, aproximadament, en un quart d'hora i, després de registrar-la en vídeo i fotos, la màquina la va desfer per completar la recol·lecció del camp.

Garriga ha aprofitat per a enviar el següent missatge a Collboni: "t'hauries de fer mirar la teva manca de respecte entre ofici i ideologia. Per cert, menges cada dia gràcies a gent com nosaltres".