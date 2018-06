Torra busca una formula per fer efectiva la República que tingui l'empenta i l'èpica de 1-O

Guillem Uàl·laç Boldebrou Boldebrou

25 de juny de 2018, 22.36 h

No hem de cercar cap clau ni cap excusa.

Ho hem de fer per tot el morro, posar una data, una hora i els llocs on hem de ser-hi: CENTENARS DE MILERS DE SEGADORS HI SEREM I SALTAREM EL MUR.

La tardor queda lluny, fem-ho al juliol!

I els partits?

Els partits rai, hauran de venir amb nosaltres!