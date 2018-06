L'independentisme andalús trasllada al Govern que està disposat a defensar els drets del poble català

Última actualització Dilluns, 25 de juny de 2018 20:05 h

Visita la Consellera de Justícia de la Generalitat

Redacció | Salvador García, de l'Assemblea Nacional Andalusa, i Pedro Altamirano, membre del Partit Nacionalista Andalús (PNA), acompanyats d'Eduardo Reyes, de l'organització "Sumate", han estat rebuts a Barcelona per la Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella Farrés.

Tots dos representants andalusos s'han interessat per la situació jurídica i familiar dels presos polítics tancats en presons de l'Estat i li han ofert la seva col·laboració en la defensa dels drets del poble català, atès que ambdues organitzacions defensen el dret inalienable de tots els pobles a decidir per si mateixos.



També han comentat amb la consellera que aviat se celebrarà un Acte a Andalusia en suport a la República i als presos. Alhora, han informat a la Consellera de la situació a Andalusia de presos, com és el cas de Fran Molero, condemnat per participar en una manifestació, o el cas, més greu del macrojudici al Sindicat Andalús de Treballadors, després de deu anys de ser detinguts alguns dels seus dirigents per conrear una finca abandonada.



Els dos indepednentistes andalusos han valorat l'entrevista positivament i auguren una gran entesa entre sobiranistes catalans i andalusos, "les dues nacionalitats històriques".

