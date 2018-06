ACN Barcelona .- La CUP ha presentat aquest dilluns una moció al Parlament per tal d'instar el Parlament a "ratificar la ferma voluntat de dur a terme les actuacions necessàries previstes i aprovades" per la cambra per tal d'"assolir i culminar democràticament la independència de Catalunya". És per això, que al document, que es durà a votació de la cambra, els cupaires demanen "reiterar els objectius" de la declaració d'inici del procés que es va aprovar el 9 de novembre de 2015, poc després de les eleccions del 27-S, amb els vots de JxSí i la CUP. Creuen que el Parlament s'ha de ratificar en aquesta "voluntat" davant de les actuacions del Constitucional, l'Audiència Nacional i la Fiscalia en "judicialitzar i perseguir els actes conseqüents amb el mandat democràtic". A més, l'esquerra anticapitalista també vol que el Parlament insti el Govern a "fer efectiu el contingut" dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional en lleis com la d'emergència habitacional i pobresa energètica o la d'igualtat efectiva entre homes i dones.