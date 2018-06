El diari Liberation afirma que el català gaudeix d'una ''forta vitalitat'' a la Catalunya Nord

Última actualització Dimarts, 26 de juny de 2018 05:00 h

110.000 persones parlaven habitualment el català amb dades del 2013

Gerard Sesé @gerardsese | El diari francès Liberation ha fet una radiografia de les llengües regionals de l'Estat. Ho ha fet aprofitat unes declaracions del president de la República, Emmanuel Macron durant el seu viatge a Finisterre on va prometre fer de Bretanya un "laboratori" de descentralització i on, entre altres moltes promeses, va assegurar donar suport a "llengües regionals que tenen un paper real".

El diari fa ús d'un informe ministerial del 2013 sobre "les llengües de França", que enumera les llengües que s'utilitzen àmpliament a part del francès: on hi ha el basc, bretó, català, cors, alsacià i occità. El diari es pregunta si amb les paraules de Macron es pot acabar amb la França jacobina i recorda que el país va signar la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries el 1999, que tenia com a finalitat protegir-les i promoure-les, encara no l'ha ratificat i només el francès té l'estatus d'una llengua oficial. Per al Consell Constitucional, el text era contrari "als principis constitucionals de la indivisibilitat de la República, la igualtat davant la llei i la singularitat del poble francès".L'any 2013, la moció aprovada per l'Assemblea de Còrsega, donant un estatus cooficial a la seva llengua, va ser declarada inconstitucional per la mateixa raó.El text recorda que el català el basco i el bretó es poden estudiar però fora de la via pública i que són associacions provades les que defensen la llengua. També emet un mapa sobre les zones i els seus parlants. Segons aquest informe l'any 2013 hi havia unes 110.000 persones que usen el català de manera habitual i més de 12.000 de manera casual. La Catalunya nord aquell mateix any tenia una població de 457.238 habitants.