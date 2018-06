Domènech confirma que els Comuns van néixer per entorpir la victòria independentista

Última actualització Dilluns, 25 de juny de 2018 23:20 h

El seu líder carrega contra el president Torra: "Una bona autocrítica seria no fer un nou referèndum de forma immediata"

0 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Xavier Domènech ha rebutjat avui la idea del president de la Generalitat, Quim Torra, de celebrar un nou 1-O. El líder de Catalunya En Comú-Podem ha dit que "tinc massa respecte pel que va passar l'1 d'octubre com per parlar de reedicions." I ha afegit que "una bona autocrítica seria no fer un nou referèndum de manera immediata. També s'ha mostrat partidari de celebrar un referèndum, "però vinculant i pactat amb l'Estat."

Notícies relacionades

En declaracions a 'La nit a 8tv', el líder dels Comuns diu que "tot apunta que l'acostament dels presos serà imminent" i que la solució és "que puguin sortir sense necessitat d'amnistia"En declaracions a 'La nit a 8tv', Domènech ha dit que "tot apunta que l'acostament dels presos serà immediat. És un tema de justícia. La solució passa perquè puguin sortir de la presó sense necessitat de l'amnistia." "És evident que no se'ls pot acusar de rebel·lió, i per tant haurien de ser fora de la presó."Domènech també ha defensat "un diàleg fort, amb grans consensos de país" i ha assegurat que "la via per desencallar el procés passa perquè es reconegui que aquest Estat és plurinacional."