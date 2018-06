Portades: L'ABC tremola pel diàleg amb Catalunya i País Basc

Última actualització Dimarts, 26 de juny de 2018 09:00 h

Les principals portades de la premsa

Redacció | Diversitat en les portades de la premsa d'aquest dimarts. Diversos rotatius mostren el seu temor després que ahir es reunís el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb lehendakari, Iñigo Urkullu i Pablo Iglesias amb el president de la Generalitat, Quim Torra.

Portada de l'ABC el 26 de juny © kiosko.net

"Desmontando España" titula l'ABC, que recull que Sánchez promet a Urkullu 37 concessions pel País Basc i Iglesias a Torra, fer de mediador per aconseguir una "república plurinacional".











La Razón i El Mundo també mostren la seva disconformitat amb la reunió entre el president del govern espanyol i el lehendakari. La Razón destaca que "Las víctimas piden a Sánchez una reunión urgente por el acercamiento de presos" i El Mundo assenyala que "Sánchez se abre a ceder a Urkullu la caja de las pensiones".

Per la seva banda, La Vanguardia i El Periódico se centren en el pacte per apujar salaris fins a un 3%. "Patronal i sindicats pacten apujar els salaris fins a un 3%" titula La Vanguardia mentre El Periódico destaca: "Pacte social per apujar els salaris fins al 3%".















El País se centra en l'àmbit europeu i recull que "España participará con ocho paises europeos en una fuerza militar ajena a la UE".

