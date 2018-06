Nou ridícul dels Jocs del Mediterrani: Belmonte fa entrega de medalles per falta d'una autoritat

QUATRE BARRES II*II Republica Catalana II*II II*II Republica Catalana II*II

26 de juny de 2018, 09.58 h







Aquest fracas com ha vist tothom, porta la marca de la roji-guarra i del borbo.

Es "Tipycal Spanish"

El dia de l'inauguracio no hi habia ni una estelada, nosaltres no participem dels

fracasos es-patrañols, si participem triomfem, es el nostre taranna,varem neixer

per aixo, com triomfarem amb la Republica.







SOM REPUBLICA !!!