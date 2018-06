Ballesteros culpa a la CUP dels seients buits de la inauguració dels Jocs del Mediterrani

Ferran Turdiu Alòs Tarragona Tarragona

26 de juny de 2018, 13.18 h

Ñ no omplirà ni regalant les entrades. Potser hauran de fletar busos des de Saragossa, amb el viatge i el bocata calamares pagats per Ñ, com ja els tenen acostumats.

Ñ no ven. Ñ és i ha set sinònim de corrupció, i la nostra gent no s´hi vol barrejar. Ñ, quines arcades que fa venir.