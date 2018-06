[Vídeo] Nou rídicul als Jocs del Mediterrani: han d’improvisar ‘La marsellesa’ perquè l’himne no estava preparat

Els membres de la delegació van haver d'improvisar 'La marsellesa' per celebrar l'or en el doble masculí.

Després de saber-se que la mateixa Mireia Belmonte va haver de repartir ella mateixa les medalles a les nedadores per falta d'una autoritat que ho fes, ara s'ha sabut també que la parella masculina de bàdminton gairebé es queda sense himne.

